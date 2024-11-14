◇大相撲九州場所4日目（2024年11月13日福岡国際センター）豊昇龍が上位では唯一の4連勝を果たした。先場所の対戦で敗れたくせ者の宇良相手にもろ手突きから前に出て、早々と右上手を奪って豪快に投げ捨てた。今場所は支度部屋でも口数が多く「やりづらさは考えず、自分の相撲を取りたいと思った。動きも悪くない」と笑顔。八角理事長（元横綱・北勝海）も「豊昇龍は攻め込めていた。前に出る意識があるから流れが生まれ