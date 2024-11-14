◇大相撲九州場所4日目（2024年11月13日福岡国際センター）新大関・大の里に早くも土がついた。阿炎の右喉輪をはねのけて前へ出たが、左を差されて裏返された。「一番一番集中するだけです。切り替えて頑張ります」。取組後はこみ上げる雑念を振り払うように前を向いた。大関デビュー場所で4日目での初黒星は、12年初場所の師匠の二所ノ関親方とくしくも同じ。八角理事長（元横綱・北勝海）は「顎が上がり、足がついてい