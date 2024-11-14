NY株式13日（NY時間14:09）（日本時間04:09） ダウ平均44043.69（+132.71+0.30%） ナスダック19320.25（+38.85+0.20%） CME日経平均先物38985（大証終比：+335+0.86%） 欧州株式13日終値 英FT100 8030.33（+4.56+0.06%） 独DAX 19003.11（-30.53-0.16%） 仏CAC40 7216.83（-10.15-0.14%） 米国債利回り 2年債 4.286（-0.054） 10年債 4.453（+0.026） 30年債 4.637（+