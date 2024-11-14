離脱者が相次ぐCB陣の中で、存在感を高めていく構えだ。日本代表DF瀬古歩夢(グラスホッパー)は10月シリーズに続いての連続招集。DF谷口彰悟(シントトロイデン)の負傷で3バックの顔ぶれが変わる中、「彰悟くんがケガをしたことはチームとして痛いけど、そのぶん自分たちがアピールできるチャンスもある。自分はこういったチャンスをものにしないと今後生き残っていけない。すごく楽しみな2連戦になる」と前向きに意気込んだ。瀬