■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3624) アクセルＭ 東証グロース (6871) 日本マイクロ 東証プライム (2915) ケンコーマヨ 東証プライム (6560) ＬＴＳ 東証プライム (8219) 青山商 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6324) ハーモニック 東証スタンダード (4448) ｋｕｂｅｌｌ 東証グ