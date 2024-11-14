◇サッカーW杯アジア最終予選日本―インドネシア（2024年11月15日ジャカルタ）三笘が6年前の苦い記憶を塗り替える。U―21日本代表だった筑波大3年時、インドネシアで開催された18年アジア大会に板倉らと出場。1次リーグ初戦ネパール戦で決勝弾を決めたが、その後は体調不良に見舞われ不完全燃焼に終わった。9日のマンチェスターC戦はイングランド代表DFウォーカーをドリブルで翻弄（ほんろう）するなど絶好調で合流。