GoogleがPixel 6以降に「Android 15 QPR2 Beta 1」を提供開始！Googleは12日（現地時間）、同社が開発・提供するスマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」におけるベータプログラム「Android Beta Program」（ https://g.co/AndroidBeta ）において新たに最新バージョン「Android 15」における2回目のQuarterly Platform Releases（QPR）となる「Android 15 QPR2 Beta 1」を提供開始したとお知らせしています