【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「GRe4N BOYZさんによってなんてことのない生活が、この映画がかけがえのないものに彩られていく」（菅田将暉） 菅田将暉が主演する映画『サンセット・サンライズ』（2025年1月17日公開）にて、インスパイアソングを2024年にGReeeeNから改名したGRe4N BOYZが担当することが決定。併せて、楽曲を使用した予告映像と第2弾ビジュアルが解禁された。 監督：岸善幸×脚本：宮藤官九郎×主