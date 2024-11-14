［１３日ロイター］ - 米半導体大手アドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）は、全世界の従業員の４％に相当する約１０００人を削減する。競合大手エヌビディアに対抗し、人工知能（ＡＩ）向け半導体の開発に資源を集中するためという。ＡＭＤの広報は１２日、ロイターに対し「最大の成長機会に経営資源を投入する一環として、的を絞った多くの措置を講じている」と述べた。ＡＭＤの株価は２％強下落。年初からは３％