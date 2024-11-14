【モデルプレス＝2024/11/14】平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ・Number_i（ナンバーアイ）が出演するマクドナルドの新TVCM「たっぷりいこうぜ！忘年会」篇（15秒、30秒）が、11月19日より全国放送（※一部地域を除く）される。【写真】Number_i、息ぴったりロボットダンス披露◆マクドナルド「チキンマックナゲット」キャンペーン実施日本マクドナルドでは、人気のサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピー