マクドナルドの人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」が250円おトクな特別価格490円で購入できるキャンペーンを実施！さらに2種類の期間限定ソースとして「コク旨ガーリックビーフステーキソース」と「ホタテのクラムチャウダー風ソース」が新登場します☆ マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格  実施期間：2024年11月20日（水）〜12月31日（火）価格：通常価格 740円（税込）〜