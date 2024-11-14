嵐の櫻井翔（４２）が出演する株式会社「ＴＥＮＴＩＡＬ」のテレビ新ＣＭ「パジャマとＢＡＫＵＮＥ」が、１８日から全国放送される。ＣＭ内で、パジャマ姿で一人二役に挑戦した櫻井は「自分の家の格好だから恥ずかしいんですけど。色まで一緒だから」と照れる場面も。季節によって起床する時間帯が違うと語り、「４月や５月はすごく朝に強くて、６時ぐらいに起きて、ジムに行って。今年の夏は、ものすごい眠くて、１０時間ぐら