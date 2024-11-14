女優の平祐奈（２６）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、１８日から始まるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・前８時）の「２００７年再びの神戸編」の撮影エピソードやヒロイン・米田結役の橋本環奈（２５）との縁などを語った。平は結（橋本）が入学する神戸栄養専門学校の同級生・湯上佳純（ゆがみ・かすみ）役。憧れていた朝ドラ初出演に「うれしいです。兵庫県出身なので、関西弁の軽快なテンポの会話