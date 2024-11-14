COMPLEXの最新音楽映像作品『COMPLEX 20240515-16 日本一心』が、11月14日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「オリコン週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」でともに初登場１位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても初登場１位となり、自身初の映像3部門で1位となった。【ライブ写真】「BE MY BABY」など名曲連発のCOMPLEX、ジャケ写公開も初週売上は、DVD：2.0万