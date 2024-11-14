男性5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』が、週間29万9328PTを記録し、11月14日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2024年4月15日付の前作『minisode 3: TOMORROW』に続き、自身通算11作目の合算アルバム1位獲得となり、「合算アルバム通算1位獲得作品数」【※1】において歴代2位記録を自己更新した。【画像】TXT「LOVER」別ショット、メンバーそれぞ