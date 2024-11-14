NY株式13日（NY時間13:08）（日本時間03:08） ダウ平均44083.71（+172.73+0.39%） ナスダック19331.10（+49.70+0.26%） CME日経平均先物39005（大証終比：+355+0.91%） 欧州株式13日終値 英FT100 8030.33（+4.56+0.06%） 独DAX 19003.11（-30.53-0.16%） 仏CAC40 7216.83（-10.15-0.14%） 米国債利回り 2年債 4.288（-0.052） 10年債 4.447（+0.020） 30年債 4.627（+