［ワシントン １３日ロイター］ - バイデン米大統領が今週１６日にペルーで中国の習近平国家主席と会談する。複数の米政府高官が１３日明らかにした。両首脳の会談は今回が最後となる見通し。ペルーの首都リマで開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の合間に会談する予定で、米中の緊張の高まりや世界の紛争について協議する見通し。両首脳の会談は４月の電話会談以来初めてとみられる。サリバン米大統領補佐