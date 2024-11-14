きょうも為替市場はドル買いが続く中、ユーロドルは１．０５ドル台半ばまで下値を切り下げ、年初来安値を更新している。この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は概ね予想通りの内容となったことで市場では、１２月のＦＲＢによる利下げ期待が再点灯している。 しかし、トランプ次期大統領が目指す政策によるインフレ再燃とユーロ圏経済への懸念が根強い中、ユーロドルは下げ止まりの気配を見せていない。