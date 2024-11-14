スペインサッカー連盟（RFEF）は13日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）を戦うスペイン代表からDFパウ・トーレス（アストン・ヴィラ）が離脱すると発表。代わりにDFパウ・クバルシ（バルセロナ）が追加招集となった。今夏開催のEURO2024を制覇したスペイン代表は、9月にスタートした今季のUNLでも好調を維持。4試合を消化したリーグA・グループ4でここまで3勝1分・勝ち点「10」を積み上げており、すでに準々決勝進出を決め