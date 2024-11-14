中国・広東省珠海市で11日、車が暴走し、35人が死亡した事件。多くの人が献花に訪れましたが、程なく花は片付けられてしまいました。習近平主席が異例の重要指示を出すなど、当局は社会の動揺を抑えようと神経をとがらせています。【画像】「今後も連鎖する恐れも」相次ぐ“無差別”事件…背景は中国・車暴走で35人死亡■ウォーキング中の市民ら犠牲車が暴走したのは市内にある競技場の周囲で、取材によると、暴走した距離は少な