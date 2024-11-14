【ワシントン時事】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は１３日の記者会見で、バイデン大統領と中国の習近平国家主席が１６日にペルーで会談すると発表した。対面での会談は昨年１１月の米サンフランシスコ近郊での開催以来１年ぶり。バイデン氏は来年１月に退任するため、これが最後となる。トランプ次期大統領は関税引き上げなどを主張して中国への強硬姿勢を強めており、米中対立の再燃は必至の情勢だ。会談ではト