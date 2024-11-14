NY株式13日（NY時間12:08）（日本時間02:08） ダウ平均44111.46（+200.48+0.46%） ナスダック19303.94（+22.54+0.12%） CME日経平均先物38880（大証終比：+230+0.59%） 欧州株式13日GMT17:08 英FT100 8030.33（+4.56+0.06%） 独DAX 19003.11（-30.53-0.16%） 仏CAC40 7216.83（-10.15-0.14%） 米国債利回り 2年債 4.277（-0.063） 10年債 4.418（-0.010） 30年債 4.58