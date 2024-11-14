きょうも為替市場はドル買いが続いている。この日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が概ね予想通りの内容となったことで、市場では１２月のＦＲＢによる利下げ期待が再点灯している。米ＣＰＩ発表直後は為替市場もドル売りの反応を見せ、ドル円も１５４円台半ばに下落したものの、直ぐに切り返し、逆に上値追いを加速させている。一時１５５．４５円付近に上昇し、７月以来の高値水準に上昇。 ドル円は１５５－１６０円の