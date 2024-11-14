11月21日(木)深夜1時35分〜「八丈島で原付バイクに乗ろう！の旅」第3話いよいよ念願の原付バイクに乗ることに！絶景ポイントで大感動する一行。さらに別のポイントへ向かうことに。そこで待ち受けていた景色とは・・・