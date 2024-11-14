11月14日(木)深夜 1:35〜2:05 放送八丈島で原付バイクに乗ろう!の旅▼島の中心八丈富士を登れば、広がる絶景に大興奮も…天候急変!▼「運が良ければウミガメが見える」港で東野にトラブル▼東野、訳あって島で服を買う…変身姿に失笑▼地魚を使った島の名物寿司を堪能▼目的の原付バイクにはなかなか乗れず…不平不満続出