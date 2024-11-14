去年11月、大学生だった水谷歌乃さん（当時20）がアルバイトからの帰り道、信号無視をした時速約60キロで走る車にひき逃げされ、亡くなりました。【画像】シャワー浴びて「酒の臭い消し」飲酒ひき逃げ“危険運転”で懲役9年■飲酒ひき逃げ“危険運転”で懲役9年車を運転していたのは、白坂翔被告（24）。事故後にアルコールが検出されたことなどから、危険運転致死などの罪に問われています。事故当日、白坂被告は岐阜県多治見市