イオンモールに入る靴店の倉庫から靴を盗んだ疑いで、施設管理会社の男が逮捕されました。佐々木翔太容疑者（29）は2024年8月から10月までの間に、埼玉県の「イオンモール春日部」に入る靴店の倉庫から靴22足、合わせて約38万円相当を盗んだ疑いが持たれています。佐々木容疑者は「イオンモール春日部」の鍵の管理などを行う責任者で、倉庫の鍵を使用して、侵入したとみられています。盗まれた靴の一部は、春日部市内の中古品販売