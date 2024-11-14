美容医療を巡る健康被害やトラブル相談の増加を受け、厚生労働省は美容医療を行う医療機関に対し、安全管理の状況について定期的な報告を求める方針を固めました。シミ取りや脱毛、脂肪吸引などを行う「美容医療」は自由診療で自己負担であることから、契約に関するトラブルや健康被害の報告が相次いでいます。厚労省の専門家検討会は13日、美容医療を行う医療機関の安全管理の状況を保健所などの行政が把握できていないこと