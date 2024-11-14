お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（41歳）が、11月10日に放送されたスポーツ番組「ABEMAスポーツタイム」（ABEMA）に出演。サッカー日本代表・森保一監督（56歳）との“交流秘話”を明かした。この日、番組初登場となった井口はサッカーファンとして知られ、自身も小学生から大学生までプレーした経験を持つが、いろいろな話の中で森保監督との交流秘話を披露。ウエストランドがガンバ大阪のホーム開幕戦にゲスト出演した際