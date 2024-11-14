海上保安庁音楽隊の第３０回定期演奏会が１３日、台東区の東京文化会館大ホールで開かれた。今年の「１１８番イメージモデル」を務める歌手、小野あつこさんを特別ゲストに迎え、小野さんが歌のお姉さんを務めた「おかあさんといっしょ」（ＮＨＫＥテレ）でおなじみの「ありがとうの花」などをともに披露した。１１８番やライフジャケットの大切さも寸劇で呼びかけた。このほか、映画「海猿」シリーズのメドレーや、２０１