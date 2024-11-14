予算委員長など“委員長の椅子”というカードを得た野党。その中で、立憲民主党は折角手にした2枚を与党に返してまで“法務委員長”のカードを獲得しました。【画像】「時がきた」野党にも“数の力”立憲・法務委員長で『選択的夫婦別姓』の実現は■「時がきた」野党にも“数の力”論戦の主戦場であり“国会の花”とも言われる予算委員会の委員長には、立憲民主党の安住前国対委員長が就任。そして、選択的夫婦別姓の審議を行う、