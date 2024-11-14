アメリカの10月の消費者物価の伸び率は2.6％と7か月ぶりに前の月から伸び率が拡大しました。アメリカ労働省が13日に発表した10月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて2.6％の上昇でした。事前の市場の予想通りの水準でしたが、前の月と比べた伸び率が7か月ぶりに拡大していて、アメリカの物価の伸びが完全に収束するには依然、時間がかかるとみられます。また、トランプ次期大統領が公約した▼輸入品の関税の引き上げや、▼