お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（41歳）が、11月10日に放送されたスポーツ番組「ABEMAスポーツタイム」（ABEMA）に出演。“知られざる活動”が明かされた。この日、番組初登場となった井口はサッカーファンとして知られ、自身も小学生から大学生までプレーした経験を持つが、そんな井口の“知られざる活動”を番組が発見。井口はサッカーの話題のみを投稿するTwitter（X）アカウントを持っており、「FIFA ワールドカップ