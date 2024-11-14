NY株式13日（NY時間11:03）（日本時間01:03） ダウ平均44039.67（+128.69+0.29%） ナスダック19247.26（-34.14-0.18%） CME日経平均先物38635（大証終比：-15-0.04%） 欧州株式13日GMT16:03 英FT100 8010.94（-14.83-0.18%） 独DAX 18953.93（-79.71-0.42%） 仏CAC40 7177.31（-49.67-0.69%） 米国債利回り 2年債 4.273（-0.067） 10年債 4.426（-0.002） 30年債 4.59