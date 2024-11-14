今月1日、千葉県市原市のホテルで女性従業員が首などを切られて殺害されているのが見つかった事件で、警察は47歳の男を逮捕しました。当初は、闇バイトとの関連も視野に捜査が行われていましたが、逮捕されたのは、このホテルの元従業員でした。殺害された女性の遺体には複数の傷があり、強い殺意もうかがえます。いったい何があったのでしょうか？千葉県警会見「本日、被疑者を強盗殺人罪で逮捕した。職業、会社員。氏名、江川敦4