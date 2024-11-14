直近のプレミアリーグで4連覇王者のマンチェスター・シティを相手に鮮やかな逆転勝利を収めたブライトンのMF三笘薫だが、気持ちはもう日本代表に切り替わっている。「クラブ的には本当に大きい1勝だったけど、インドネシア戦2日前ですし、切り替えないといけない。チームとして良い準備はできていると思う」。ここからのアウェー2連戦に向けて気を引き締めていた。攻撃的3バックの取り組みが続く日本代表において、三笘は9月の