ドジャース・大谷がメジャー史上初の「50―50」を達成した際の本塁打球の特別展が13日、台湾で最も高いビル「台北101」の89階にある展望台で始まった。特別展は「夢想高飛（夢は高く飛ぶ）」と題し、来年3月2日まで開催される予定。439万2000ドル（約6億8000万円）でボールを落札した台湾の投資会社「UCCapital」が同ビルに無償で貸し出したという。日本からも大谷のファンが訪れ、興奮した様子だった。