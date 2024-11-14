神奈川・横浜市の路上で複数の人物が、帰宅途中の男性を殴り、かばんを奪おうとして逃げました。警察によりますと、13日午前0時20分ごろ、横浜市西区の路上で帰宅途中の男性が複数の人物に突然、頭を殴られました。男性は、頭部を負傷しましたが命に別条はないということです。男性はかばんを奪われそうになりましたが、抵抗したため複数の人物は何も奪わずに逃走しました。警察は、強盗未遂事件として行方を追っています。