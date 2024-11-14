アニメ『新テニスの王⼦様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』第8話の先行カット＆あらすじが到着した！1999年より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、累計発行部数6000万部を突破している許斐剛の人気漫画『テニスの王子様』（集英社 ジャンプ コミックス刊）。2012年からは『ジャンプ SQ.』（集英社）にて『新テニスの王子様』が連載中。テレビアニメ化やミュージカル化、ゲーム化なども行われており、今でも多くのファン