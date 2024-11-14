ボートレース多摩川の「ヴィーナスシリーズ第１７戦是政プリンセスカップ」が１３日に開幕した。勝浦真帆（２８＝岡山）は初日５Ｒ、インからコンマ０７のトップスタートを決めて逃走。７２号機は前節に当地Ｇ?７０周年記念で峰竜太と組んで優出（５着）の好素性機で「乗り味と回り足がいい。舟が返ってきたし、回ってからも押していた。気になるところはない」と動きには早くも大満足だ。２節前に蒲郡ヴィーナスシリーズで