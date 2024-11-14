テレビアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』第8話「スペイン代表、越前リョーガ」のあらすじ＆場面カットが公開された。【画像】また異次元テニス…幼少期のリョーガ＆リョーマ公開された場面カット『テニスの王子様』（テニプリ）は1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、09年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプスクエア』で連載中のテニス漫画が原作。中学生の主人公・越前