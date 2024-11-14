【くろバニー Illustration by TEDDY】 11月14日 出荷開始 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「くろバニー Illustration by TEDDY」の出荷を11月14日に開始する。価格は39,600円。 本商品は、画集「くろバニー」よりTEDDY氏が描いた「くろバニー」を1/4スケール（全高約320mm）で立体化したもの。イラスト