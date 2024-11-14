１９４７年：国連総会が韓国総選挙案と国連朝鮮臨時委員団設置案、韓国政府独立後の米ソ両国軍撤退案などを可決１９７３年：湖南・南海高速道路の全州―釜山間（３４８．８キロ）が開通１９７７年：ガーナ、スリランカと国交樹立１９８０年：韓国新聞協会と放送協会が新軍部の圧力で「言論統廃合」を決定※全斗煥（チョン・ドゥファン）政権が言論統制のためメディアの統廃合を断行し、全国６４のメディアを新聞社１４社、放送局