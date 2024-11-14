赤坂アカ・横槍メンゴの共同名義による人気漫画「【推しの子】」の最終話となる第166話が、11月14日発売の「週刊ヤングジャンプ」50号に掲載され、約4年半の連載に幕を下ろした。同誌では、複数の完結記念企画のほか、赤坂アカ原作による新作漫画が2025年春から連載されることも発表された。2020年に「週刊ヤングジャンプ」21号（同年4月23日発売）で連載を開始した「【推しの子】」は、人々の思い渦巻く、煌びやかな芸能界が