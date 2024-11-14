【冥途大学幻象ゼミナール】 11月14日 配信開始 「冥途大学幻象ゼミナール」 viviONは、マンガ「冥途大学幻象ゼミナール」の配信をマンガアプリ「comipo」および電子コミックWEBサービス「DLsite comipo」にて本日11月14日より独占先行配信する。 ホラーテイストな本作はマンガをしぐまメムメム氏、原作を星浩紀氏が手掛ける新作タイトル。人