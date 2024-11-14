14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比20円高の3万8670円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8721.66円に対しては51.66円安。出来高は5347枚となっている。 TOPIX先物期近は2707ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.42ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 386