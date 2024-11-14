◆11月14日生まれの著名人◆パックン（70年＝タレント）森崎博之（71年＝TEAM NACS）大沢さやか（73年＝女優）江藤愛（85年＝TBSアナウンサー）片岡安祐美（86年＝タレント）野村周平（93年＝俳優）小池美波（98年＝櫻坂46）