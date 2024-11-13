◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本９―３オーストラリア（１３日・バンテリンドーム）連覇を狙う日本が１３安打９得点で１次リーグ初戦を制した。先発の井上温大（巨人）が５回０／３を５安打２失点、５回まで毎回の８三振を奪い、勝利投手に輝いた。以下は井上の一問一答―緊張は相当していた「緊張はそんなに…。でも、ありましたね」―マウンドに上がってからも「上がって、初