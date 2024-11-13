立憲民主党の野田佳彦代表と小沢一郎議員が13日、東京都内で会談し、衆院での与党過半数割れの状況や、来夏の参院選などを巡り意見交換した。野田氏と小沢氏は、13日夜に東京・港区の日本料理店で約1時間にわたり会談。終了後、それぞれFNNなどの取材に応じた。野田氏は、「いろいろご指導いただいた。特に、次の参院選に向けて、力添えをいただくよう改めてお願いした」と会談の内容を説明し、「（小沢氏には）思いっきり仕事して