ピボット分析東京時間（23:07現在） ドル円 現値154.46高値155.24安値154.41 155.83ハイブレイク 155.53抵抗2 155.00抵抗1 154.70ピボット 154.17支持1 153.87支持2 153.34ローブレイク ユーロ円 現値164.23高値164.80安値164.06 165.41ハイブレイク 165.10抵抗2 164.67抵抗1 164.36ピボット 163.93支持1 163.62支持2 163.19ローブレイク